100% Perfetta Ristrutturazione di un Appartamento: Stili Diversi e Lussuosi

E' possibile ricreare l'atmosfera newyorkese in un appartamento? Questa è la sfida accolta dallo studio di interior designer Mariangel Coghlan che, in soli cinque anni, ha realizzato la bellezza di 800 progetti! Non scherziamo quando diciamo che è stata una sfida per via dell'impegno e della costanza con cui i professionisti hanno ristrutturato l'abitazione, esaudendo alla perfezione i desideri del cliente. Quest'ultimo ha vissuto diversi anni nella Grande Mela e ha voluto tradurre quello stile contemporaneo-industrial nella sua futura casa. Scopriamo com'è andata!