La sensazionale ristrutturazione di una casa comune!

Non è semplice individuare dove si trovi l'estensione di cui stiamo parlando… se non si conosce com'era la struttura originale, si potrebbe ipotizzare che sia sul retro della casa. Vi sveliamo il mistero: essa consiste nella parte sinistra della struttura, consta di due piani e come si può notare, s'integra innegabilmente con la struttura originaria. Un lavoro perfetto!