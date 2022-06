Il loft di un fotografo

Durante la demolizione delle partizioni interne e sollevando la vecchia pavimentazione, sono stati scoperti elementi che era necessario riportare alla luce. Elementi che nobilitano il progetto e che fanno splendere questo appartamento in modo speciale, con un occhio alla sua origine: parliamo delle travi in legno e delle pareti in pietra, materiali costruttivi che sono rimasti nella perfezione imperfetta della loro naturalità. Così come i favolosi travetti in legno battuto, che fanno sì che l'open space prenda carattere storico nonostante il suo arredamento contemporaneo. Per quanto riguarda la pittura delle pareti, alcune sono state lasciate con i mattoni a vista, trattate con sabbia, altre invece sono state dipinte di bianco, a dimostrazione del valore aggiunto di diverse texture che vengono ad affiancarsi nello spazio. Le texture sono trattate allora con sincerità, in un abbinamento di colori magnifico, cercando di richiamare l'attenzione su ognuna e di valorizzare le loro bellezza al naturale, senza maschere. Seguendo questa linea, il pavimento è fatto di rovere, con l'introduzione di un secondo colore nella tavolozza degli altri elementi.