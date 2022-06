6 idee creative per rinnovare il giardino di casa

Sembra uno scioglilingua, in realtà risulta uno spunto interessante da valutare per chi abbia il pollice verde e ami prendersi cura di piante e fiori sempre nuovi. Inserire un giardino nel giardino, può infatti significare dare vita ad una piccola serra in cui mantenere e coltivare la propria passione, riempiendo così di piccoli amici green tutto l'ambiente, ma anche predisporre una zona relax al suo interno per poterla fruire in compagnia.

In questo senso, si possono prendere in considerazione svariate alternative: dalle tensostrutture alle casette in legno più innovative, non solo per lo stoccaggio degli attrezzi ma anche per ripensarle in ottiche attuali seguendo nuove esigenze con un pizzico di creatività.