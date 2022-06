Sognando Mallorca: una villa meravigliosa

Ma quelli appena visti non sono gli unici luoghi speciali di questa tenuta.. basterà dare uno sguardo in giro e voilà, comparirà una magnifica piscina immersa nel verde. Non trovate che sia una vera delizia? Lo stile è squisitamente rustico, eppure meravigliosamente attuale. I lettini da sole in legno sono un invito al relax.. chi non vorrebbe essere lì in questo momento?