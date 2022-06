Come creare una fresca camera da letto in stile scandinavo

La presenza del legno è certamente l'altro “ingrediente” essenziale di ogni camera da letto “nordica” che si rispetti. Questo materiale, infatti, sembra ovattare l’atmosfera, assorbire i rumori e, come in una fotosintesi, rilasciarli dopo averli trasformati in qualcosa di rassicurante, di positivo.

Così, con lo stesso legno del parquet che avete a terra, potete creare una piccola contro-parte che funge da testata del letto dove potrete anche appoggiare i vostri libri, una lampada da notte o una stampa comprata in un mercatino dell’usato.