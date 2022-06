Cosa racconta di voi la vostra casa? 6 ambienti che parlano

Essenziale e caratterizzato da mobili semplici e armonici oppure eclettico e denso di oggetti in contrasto tra loro? E ancora, moderno e accattivante oppure classico e raffinato? Sono tante le differenze che si possono riscontrare da living a living, e tutte assolutamente significative per comprendere al meglio la personalità di chi vi abita. Il soggiorno, in quanto ambiente protagonista del contesto abitativo, racchiude informazioni di varia natura, sia per il suo lato funzionale che per quello estetico. Il mix&match di tessuti, colori e stili, connoterà il salotto degli animi più versatili e briosi, mentre un assetto minimal-chic con mobili dalle linee nette e decise e colori neutri, sarà ideale per chi predilige la sostanza alla forma e non contempla eccessi.