5 idee da favola per un open space perfetto!

Colori chiari e finiture luminose sono due elementi fondamentali per rendere gradevole un open space a prova di metratura ristretta. Per qualsiasi esigenza o scopo, un'altra caratteristica da curare e progettare oculatamente è proprio la disposizione delle aree funzionali, compresi mobili e complementi. Dalla cucina alla sala da pranzo, dal living alle camere da letto, non c'è ambiente, all'interno del contesto domestico a spazio aperto, che non debba essere perfettamente strutturato e definito. La questione infatti riguardante il mantenimento della privacy all'interno della casa così composta, potrà essere risolta solo e soltanto con una precisa pianificazione di ciascuna zona.

Prendiamo allora come esempio, 5 meravigliosi ambienti open space, in cui il layout è in grado di unire estremo comfort e grande senso estetico. Armati di carta e penna, cominciamo il nostro tour!