6 accattivanti giardini contemporanei da cui prendere spunto!

Se i giardini risultano sempre più spazi non convenzionali in cui, oltre alla canonica distesa di erba, piante e arbusti, diventa importante ricreare una piccola area funzionale e gradevole, quasi come prolungamento della casa stessa, ecco che a trovarvi spazio sono casette altrettanto innovative. Ispirate al tradizionale concetto di depandance in legno, le nuove versioni reinventano il concetto in chiave accattivante e dalle molteplici sfaccettature funzionali. La bio-efficienza è, ad esempio, un carattere imprescindibile e requisito essenziala da soddisfare per poter qualificare maggiormente un giardino attuale e le strutture in esso comprese. Una costruzione tondeggiante in legno chiaro con vetrate antisfondamento sarà un'ottima partenza per il restyling di un giardino al passo con i tempi.