Una ristrutturazione che sa d'incanto

Le enormi distese di bianco puro in un'abitazione farebbero pensare ad una atmosfera fredda. Non è il caso di questa cucina/sala da pranzo, dove il candore dei mobili e delle pareti viene attenuato dal calore del parquet e del tavolo, in legno massiccio. Cosa dire, poi, della vetrata che costituisce parzialmente il soffitto? E' una trovata geniale nonché di stile per garantire all'ambiente la luce necessaria per illuminarlo totalmente e fare in modo da avere una vista sul giardino esterno, grazie ad un'altra vetrata che sostituisce una parete.