Piatto doccia filo pavimento: 10 spunti di design

Parliamo oggi del piatto doccia filo pavimento. Una scelta pratica, funzionale ed esteticamente rilevante per il bagno moderno. Come il nome suggerisce, il piatto doccia filo pavimento è in continuità di superficie con il pavimento, e non presenta gradini né dislivelli. Facile da pulire, bellissimo quando scelto in colori a contrasto, può essere realizzato in diversi materiali, dalla ceramica al Corian, dall'acrilico alla resina, fino ai compositi. Ci sono mix di minerali, resine e gel, e ci sono mix di polveri di marmo o materiali naturali e resine. Ma quali sono i punti da valutare quando si sceglie un piatto doccia filo pavimento? Innanzitutto, le possibilità di installazione sono due: l'inserimento di piatti doccia a spessore ridotto nella soletta, oppure la loro realizzazione mediante una pavimentazione coibentata e isolata. Bisogna però verificare che si abbia spazio a sufficienza per installare un piatto doccia filo pavimento e il suo sifone con gli scarichi, e che l'isolamento sottostante sia stato eseguito alla perfezione. Ora, godetevi le nostre proposte di piatto doccia filo pavimento!