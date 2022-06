Come scegliere la porta d'ingresso?

La porta d’ingresso è un vero e proprio biglietto da visita della nostra abitazione, la parte più personale della casa, quella che, a modo suo, racconta la storia del proprietario. Molto spesso, col passare del tempo non diamo molto peso all’ingresso della nostra casa, ma se ci pensiamo un po’ su, ci renderemo conto che è proprio lui che parlerà di noi ai nostri ospiti e gli spiegherà che tipo di persone siamo. Pertanto, è importante pensare bene a che genere di impressione vogliamo lasciare a chi varca la soglia di casa nostra. Se ci facciamo caso, quando veniamo invitati per cena da una famiglia che sappiamo essere molto spaventata da ladri e criminalità, una volta arrivati davanti all’uscio, ci imbatteremo in una grande porta blindata, di quelle molto pesanti dalle mille serrature. È anche ovvio che se la famiglia in questione abita in un appartamento, possiederà una porta in linea con tutte le altre del palazzo e che probabilmente è stata scelta da qualcun’altro al momento della costruzione dell’edificio. Se invece gli ansiosissimi Rossi possiedono una villa in aperta campagna, ecco comparire oltre alle centodue telecamere di sorveglianza, i quattro dobermann cresciuti a sangue crudo e il cancello automatico a tre velocità, anche una porta blindata di quelle che farebbero invidia all’esercito.

Argomento di oggi saranno quindi le porte d’ingresso, come sceglierle e cosa prendere in considerazione per decidere qual è quella giusta per noi. Di seguito troverete cinque esempi di altrettante porte differenti che potrete trovare all’interno della nostra piattaforma. Perché noi di homify pensiamo proprio a tutto, anche alle porte d’ingresso.