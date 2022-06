Faretti da soffitto: orientabili, fissi o di design

Da incasso o a vista, i faretti da soffitto sono la soluzione più pratica in termini di illuminazione. Apprezzati dai privati e amati da architetti e interior designer, permettono di illuminare con luce calda o fredda un angolo della stanza, oppure l'intero ambiente. Perché ci sono faretti da soffitto per ogni esigenza, sia questa pratica o estetica. Ci sono faretti da soffitto orientabili – perfetti in una cabina armadio, in cucina, oppure in bagno – e faretti da soffitto fissi, perlopiù cubici o cilindrici. Ci sono faretti da soffitto puramente funzionali, quasi tecnici, pensati per essere incassati in un controsoffitto – o anche in un mobile! – e ci sono faretti da soffitto dal design raffinato, capaci di abbinarsi ai più diversi stili d'arredo. In questo post abbiamo raccolto 10 modelli, tutti differenti. Divertitevi a trovare quello che fa per voi!