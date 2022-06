Finestre di luce

Per l'architetto Fabio Barilari l'angolo non diventa conseguenza e sinonimo di chiusura di uno spazio, ma bensì l'opposto: la casa si apre alla luce con quell'estremità fatta di vetro. Tutto è accolto all'interno come in una camera oscura che proietta sul lato opposto l'immagine capovolta del paesaggio.

Il progetto in sé rappresenta la finestra in tutte le sue declinazioni possibili, in quanto forme e dimensioni. Benvenuti in Picture House.