Come funzionano le detrazioni fiscali 2016 per rinnovare casa

Tra le importanti novità introdotte dalla Legge di Stabilità del 2016 anche il Bonus arredi per giovani coppie, particolarmente interessante per queste ragioni:

- è riservato a coniugi o conviventi da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due abbia meno di 35 anni.

- permette di detrarre dall'IRPEF fino al 50% delle spese sostenute per l'arredamento (per un massimo di 16.000 Euro). Anche in questo caso l'importo da detrarre sarà corrisposto in 10 rate annuali.

- non è legato a una ristrutturazione ma all'acquisto di un immobile da adibire a prima casa.

Si tratta quindi di un'agevolazione perfetta per chi intende trasferirsi in un'abitazione per allargare la famiglia, con la necessità di acquistare così nuovi mobili per allestire la cameretta dei bambini.