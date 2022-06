14 Idee di Interior Design e Arredamento in stile Scandinavo

Giornali, riviste e magazine specializzati sono sempre a caccia di tendenze e mode che riguardano l’arredamento e l'interior design. In questi ultimi anni c'è stato un trend nel disegno d’interni che ha coinvolto in ugual modo professionisti del settore e grande pubblico e che si sta affermando sempre di più sia in Europa, sia in molte altre zone del mondo: parliamo dello stile nordico o scandinavo.

Chi non desidera una casa accogliente che faccia anche sentire quel suo spirito caldo e confortevole? Questa tendenza nell'arredo sta diventando sempre più popolare proprio perché, con un’estrema semplicità e naturalezza, riesce a creare quest'atmosfera particolare. A questo modo d’intendere lo stile della propria abitazione, si unisce anche un fattore economico low-cost che permette di liberare la propria fantasia senza preoccuparsi troppo del portafoglio.

Ad ogni modo, pensare una casa in stile scandivano significa avere un arredamento essenziale con materiali puri e naturali, per degli ambienti dall'estetica pulita e delicata. Il legno è il materiale più utilizzato sia per gli arredi, sia per i rivestimenti. Le tonalità chiare sono un'altra caratteristica importante: i colori luminosi dei materiali naturali utilizzati, infatti, vengono accostati principalmente al bianco e ad una serie di tinte tendenti alla crema, al beige oppure ad un grigio molto sfumato. Ma c’è una ragione per tutto: i paesi dell’Europa settentrionale, come la Norvegia, la Svezia e la Finlandia, vivono inverni molto rigidi con ben poca luce naturale durante il giorno, motivo per cui i colori in casa sono possibilmente chiari. Gli spazi ampi e aperti di queste abitazioni hanno a che fare sempre con le temperature rigide dell’inverno, che rendono spesso difficile o poco gradevole frequentare posti fuori casa. Per questo, la propria residenza diventa un punto d’incontro e gli ambienti sono pensati proprio per essere vissuti insieme ad altre persone.

Oggi vediamo perché abitare nel Nord Europa è diventato un sogno per molti, e se non è proprio possibile vivere lì allora sarà bene prendere appunti per ricreare il perfetto stile scandinavo in casa propria.