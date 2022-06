Come rivoluzionare un vecchio sottotetto: da rovina a opera d'arte

Perfino un vecchio sottotetto può nascondere l'appartamento dei nostri sogni. Spesso l'impresa di rendere abitabile e confortevole uno spazio di questo tipo non è delle più semplici, ma i risultati possono essere a dir poco stupefacenti. Vi portiamo perciò oggi a Crema, bella cittadina medievale in provincia di Cremona, per mostrarvi come lo studio Magenis ha recuperato un vecchio edifico risalente ai primi decenni del Novecento, trasformandolo in un piccolo miracolo di estetica e di funzionalità, in una concezione abitativa totalmente nuova ma rispettosa delle sue antiche origini, dove il sottotetto è stato trasformato in un vero gioiello.