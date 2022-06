Un progetto home staging di carattere

Gli interventi di home staging sono sempre più frequenti per agevolare la vendita degli immobili. Molti ancora non si rendono conto dei risvolti positivi che l’home staging riserva, considerandola una pratica poco vantaggiosa, dispendiosa e inutile. In realtà si tratta di una soluzione intelligente, astuta, che se sfruttata nel migliore dei modi può aiutare notevolmente nella vendita della casa. Tutto sta nel trovare l’ispirazione giusta.. o meglio ancora, l’esperto più adatto a trasformarvi casa! L’obiettivo è quello di rendere gli ambienti accattivanti e convincenti, di carattere ma non troppo, così da evitare che il compratore non riesca a sentirsi a suo agio o in quella che potrebbe diventare casa sua. Insomma una bella impresa!

Quello che stiamo per presentarvi è proprio un progetto di home staging. Ci troviamo in un delizioso bilocale di Bologna, accuratamente rivisitato dall’esperta di home staging Federica Basalti. Vediamo di cosa si tratta.