Prima e Dopo di un appartamento di medie dimensioni

In seguito ai lavori, il corridoio è stato spostato al centro, in questo modo la fascia estrema della casa è stata dedicata agli ambienti di servizio, come il bagno, la lavanderia, la cabina armadio e lo studio e il resto è stato riorganizzato in modo da avere una zona giorno open space, con cucina aperta, ma visivamente separata, e una zona notte comprensiva di stanza per gli ospiti. Decisamente meglio, no?