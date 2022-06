6 buoni motivi per avere una parete lavagna in casa

Tendenza ormai consolidata nel panorama dell'interior design contemporaneo, la parete lavagna risulta un must indiscusso e protagonista della casa di oggi. Nella zona giorno o nella zona notte, a tutta altezza o in piccola parte, questa peculiare tipologia di rivestimento della superficie, rimane in auge per il suo carattere versatile, giocoso e assolutamente qualificante. Dai grandi ai piccini, non c'è abitante che non si divertirà infatti a dare vita a disegni, scritte e decorazioni, con la tranquillità di poter cancellare e variare ogni volta che si desidera il contenuto murario.

Vediamo allora in particolare 6 motivi per cui scegliere, all'interno della propria abitazione, una parete lavagna, moderna e frizzante.