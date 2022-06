Dimmi che cucina scegli… e ti dirò chi sei!

L'utilizzo della logica non è mai stata secondaria. Chi opta per una cucina con arredi multifunzionali è consapevole di quanto il giusto rapporto tra spazio e quantità sia importante, anche e soprattutto nell'ambiente cucina. Per i più pragmatici e amanti del comfort, diventa quindi una vera necessità non solo l'inserimento di un'isola per ampliare le possibilità di manovra nella stanza, ma che questa contenga in sè anche un alto tasso di versatilità. In questo particolare progetto, il tavolo è prolungamento stesso della struttura, utilizzabile sia per veloci snack e rabbit lunch, ma richiudibile all'occorrenza per permettere una migliore circolazione.