7 indimenticabili bagni in stile modern-classic

Un bagno dall'apparente carattere minimal-chic, quello del prossimo progetto d'interni. Le linee pulite tipiche del gusto minimalista, si stagliano infatti come nota preponderante, tuttavia accostandosi a piccoli ma caratterizzanti dettagli in metallo dorato, come rubinetteria e soffione doccia a soffitto, che richiamano un passato decò ancora molto in voga in alcuni contesti abitativi in stile modern-classic.