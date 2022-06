Una casa che sa come stupire

Spostandoci dalla parte opposta alla facciata principale, possiamo godere della zona più rilassante e giocosa della casa. Come non notare immediatamente la piscina, a forma di T, con una parte dove l'acqua è più bassa per i bambini. L'angolo chill out, arredato con un salottino moderno, è perfetto se ci si vuole rilassare, magari al tramonto. L'abitazione in sé è formata da due blocchi bianchi senza decorazioni di alcun tipo, che alleggeriscono la presenza della massiccia struttura in legno analizzata in precedenza.