Come avere una cucina moderna senza spendere una fortuna?

Nella nostra cucina avremmo bisogno di più spazio per riporre pentole e utensili, ma temiamo che nuovi mobili possano essere troppo costosi? Fissiamo ai muri delle pratiche aste in ferro – quelle per le tende potrebbero essere perfette – a cui appendere tanti ganci di dimensioni diverse. In questo modo otterremo una parete attrezzata, funzionale e di grande effetto su cui esporre tutto a vista: la soluzione ideale per una cucina moderna e giovanile.

L'idea in più: