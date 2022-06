​Unire cucina e soggiorno: 5 bellissimi open space

Avete deciso di articolare la vostra casa secondo lo schema dell'open space, unendo la cucina e il soggiorno ma non sapete da dove iniziare per i vostro progetto? Questo è il Libro delle Idee che fa per voi! Osservare dei modelli di riferimento può sempre essere una buona idea quando si decide di procedere sulla strada progettuale: naturalmente senza appiattirsi sulle soluzioni osservate ma sempre prendendo spunto dagli esempi di riferimento per formulare soluzioni sempre nuove e originali.

La fusione di cucina e soggiorno presenta numerose variabili: dovremmo cercare di far interagire al massimo i due spazi facendo sì allo stesso tempo che ciascuno dei due mantenga intatta una propria precisa identità. Procediamo dunque più oltre alla scoperta di cinque casi davvero interessanti di spazi aperti, non prima però di avervi consigliato la lettura anche di un altro Libro delle Idee dedicato al tema e intitolato: Un moderno open space? Pro e contro.