Le mensole moderne per decorare pareti e stanze

Le mensole moderne sono molto utili per organizzare lo spazio di casa. Ma sono anche degli oggetti d'arredo molto belli e possono con il loro design decorare una parete intera. Possono essere usate come librerie o come porta oggetti di vario genere: vasi, fiori, riviste, cd, giochi, statue, candele, fotografie e qualunque cosa vogliate mettere in mostra in casa vostra. Le mensole possono essere piccole o anche molto grandi e si possono posizionare sul muro, ad una certa altezza, ma possono anche essere messe a terra. Le mensole moderne sono usate spesso negli spazi piccoli, dove non c'è posto per un armadio o per un mobile più grande. Infatti dentro o sopra una mensola si possono conservare oggetti che non sapete dove mettere, e che volete tenere a portata di mano. Montare una mensola è quasi sempre un lavoro che possiamo fare da soli, servono solamente: un trapano e delle viti. In alcuni casi non occorre neppure bucare il muro. Le mensole si possono installare in qualunque stanza della casa e sono molto versatili. Eccone alcune.