Semplice ed economico: da 3 a 2 stanze con spazio in più

Sempre per donare all'insieme un effetto di ampio respiro, si sono organizzati diversi stratagemmi per tenere tutto in ordine. Come ad esempio le armadiature incassate nel muro alla nostra sinistra, all'apparenza un tutt'uno con la parete. In alto invece, spicca la soppalcatura in legno, perfetta per riporre biancheria e molto altro ancora.