Il progetto di una casa da amare

Come abbiamo notato in cucina si trova la rampa di scale che porta alla zona notte situata al livello superiore. Qui, si può notare come i colori cambino, lasciando spazio ad una prevalenza di bianchi. Per dare un tocco di colore in tutta la casa, sono state poste piante in molti angoli: vista la luminosità di tutta l'abitazione, il verde non farà fatica a crescere, anzi! Gli infissi hanno lo stesso disegno di quelli che si facevano all'epoca di costruzione, ma a differenza di questi ultimi, quelli presenti in questa casa, hanno tutte le caratteristiche dei serramenti di nuova generazione.