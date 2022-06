Una villa londinese bella come poche

In camera da letto i toni cambiano decisamente, qui il bianco è rimasto soltanto sulle pareti, in favore di colori caldi sia per il pavimento che per arredi e complementi. La moquette è di un beige tendente al tortora e si abbina benissimo alla struttura imbottita del letto, in pelle color testa di moro. Tessuti rossi danno una nota di carattere in più. Il lampadario porta un tocco classico e accogliente.