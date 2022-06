Ristrutturazione: come aumentare le dimensioni del bagno

La cura del corpo è un susseguirsi di abitudini e rituali in grado di trasmettere, come poche altre cose, un senso di tranquillità che per qualche attimo permette di posporre le scadenze quotidiane e godersi piccoli e semplici piaceri come una pelle liscia dopo lo scrub, un bagno caldo, o il profumo del nuovo olio idratante con cui coccolarsi. È per questo che il bagno non è un semplice “locale di servizio” e tutti, di tanto in tanto, fantastichiamo su come ampliarlo e renderlo più confortevole.

Ecco alcuni preziosi consigli che vi consentiranno di aumentarne le dimensioni attraverso passi semplici ma di grande effetto.