Ristrutturazione e relax: una giornata tra arte, yoga e sushi

Se dopo la sessione di training autogeno in cui avete chiarito al vostro compagno che no, non c'è la necessità di sviluppare abilità extrasensoriali per capire in quale cassetto e in quale armadio si trovano i calzini e le camicie, siete esauste; se non ce la fate più dopo aver spiegato a lei per la milionesima volta che sì, la spesa voi ci andate a farla, ma non avete ancora acquisito le tecniche telepatiche indispensabili per capire quale yogurt e quale riso siano quelli in cima alla top ten della settimana; se vostro figlio continua ad insistere che se lo costringete a studiare troppa matematica lo condannerete all'inevitabile insorgere di malattie cardiovascolari in età adulta… arrendetevi! Perché fidatevi, è arrivato il momento di staccare la spina: ci sono giorni in cui non si può fare altro, semplicemente.

E allora, senza sensi di colpa, senza rimorsi, lasciatevi pure andare a un piccolo programma all'insegna del relax che homify oggi ha pensato per voi, una giornata ideale che se anche non avrete la possibilità di realizzare nella sua interezza, potrete suddividere nello spazio di più giorni, ritagliandovi il vostro piccolo momento al riparo dallo stress.

Lo faremo quindi presentandovi tre bei esempi di ristrutturazione, in tre distinte attività che si occupano di discipline tradizionalmente individuate come terapeutiche per il corpo e per l'anima, prendendoci cura in particolare di tre parti del nostro organismo. Curiosi? Bene allora, usciamo!