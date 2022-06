Case in legno

C'è qualcosa di veramente magico circa una casa rivestita in legno. Quest'ultimo infatti è uno di quei materiali da costruzione davvero eccezionali, che nel corso del tempo acquista sempre più fascino, permettendo a chi abita la casa di essere testimone dei sottili cambiamenti che avvengono nel corso degli anni. Provate ad immaginare: è quasi come se la vostra casa stesse crescendo; l'evoluzione delle forme naturali è allora valore aggiunto allo stile della vostra abitazione,che con i decenni che passano acquista sempre più autenticità. La caratteristica più emozionante del legno è che ciascun pannello è appunto unico e irripetibile: non esistono due pezzi uno identico all'altro. Oltre ad darvi una casa dall'estetica incredibile, una costruzione in legno vi fornirà tutta una serie di fattori positivi e vantaggi.

Una volta che avete deciso in merito a un possibile budget, potrete quindi stabilire il tipo di legno più adatto per rivestire la vostra casa. Ci sono generalmente due tipi di legname da scegliere: conifere ( legno duro) o latifoglie ( legno morbido), ed entrambi hanno le loro peculiarità. Il legno di cedro è sicuramente la scelta più popolare tra i proprietari di casa e gli architetti di oggi. Questa bella conifera infatti non richiede sigillatura ed è ottima per respingere l'umidità. Ciò significa che c'è poco movimento tra i pannelli in legno, con un conseguente finitura degli esterni pulita e uniforme, il più a lungo possibile nella sua forma attuale. Purtroppo, l'unico inconveniente di questo rivestimento è che se battuto o urtato, ne sarà visibilmente scalfito o segnato.

Dopo il cedro, il larice è la scelta successiva tra i rivestimenti più popolari. È anche usato per costruire barche e yacht ed è considerato uno dei migliori materiali in Europa per I rivestimenti esterni. È durevole, resistente agli agenti atmosferici e facilmente reperibile. Possedendo caratteristiche simili a quelle del già citato Cedro, le uniche differenze evidenti sono in grana e colore. Ne consegue che legni duri come il Rovere e Castagno possono addirittura migliorare il loro aspetto nel corso degli anni, con conseguente acquisto di quell'incredibile finitura grigio-argento che è tra gli effetti più ricercati nelle case in stile scandinavo e minimalista. Quindi questi tipi di legno durano per secoli e sono un investimento finanziario che vi ricompenserà ad ogni anno che passa. Si può combattere l'erosione del legname applicando regolarmente un mantello di colorazione o resina, tuttavia, questa manutenzione persistente ostacolerebbe solo l'effetto voluto di questi tipi di legno.

Sicuramente la scelta effettivamente più conveniente per il rivestimento esterno è rappresentata dai pannelli in legno. Al giorno d'oggi, questi pannelli prodotti in commercio sono creati a partire dal legno riciclato o ricostituito, e recare con i cerchi venatura del legno per creare un look autentico. Purtroppo, il prodotto finito non ha lo stesso effetto degli altri esempi di rivestimento in legno, tuttavia, ci sono alcuni molto vicini riproduzioni sul mercato, che sono solo migliorando.

Oggi quindi, andiamo a guardare qualche esempio mozzafiato di case rivestite in legno dei nostri esperti homify più di talento. Date un'occhiata ..