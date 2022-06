I bagni moderni: la rubinetteria

Preferiamo un solo rubinetto oppure due? Di che forma? Con quale stile in particolare? Se non abbiamo un’idea precisa potremmo perderci tra le migliaia opzioni proposte dal mercato. Tutti sappiamo cos'è un rubinetto e lo vediamo decine di volte al giorno, ma sapere quante forme può avere è veramente impossibile: il design ci ha messo lo zampino trasformando un oggetto così semplice in qualcosa di grandioso. Allora, che rubinetto si dovrebbe scegliere? Naturalmente questa decisione non può essere basata solo sul fattore estetico, in più, ogni variante porta diversi vantaggi e svantaggi. Con un rubinetto possiamo facilmente regolare il flusso e la temperatura dell’acqua, ma grazie alla tecnologia abbiamo anche opzioni che non richiedono l’uso della mani: i sensori hanno portato una piccola rivoluzione in questo campo. Due miscelatori sono l’ideale per avere il miglior controllo della temperatura dell’acqua. Questa scelta però comporta un consumo generalmente più elevato, perché per creare la temperatura ottimale e mantenerla costante è necessaria molta acqua calda. Bisogna dire che al giorno d'oggi il rubinetto è molto più di un semplice oggetto di utilità. Con il tempo è diventato un oggetto di design del bagno e della cucina. Forme, colori e materiali insoliti sono disponibili in una scelta che non è assolutamente semplice. Con l'aiuto dei nostri esperti di homify, ci accingiamo a presentarvi alcuni dei modelli più interessanti in assoluto.