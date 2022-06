7 idee con i pallet per il tuo giardino

I bancali avranno sempre migliaia di utilizzi, molti dei quali ancora sconosciuti e scarsamente sfruttati. Questo perché lo sfruttamento e il riutilizzo del pallet, è un concetto relativamente recente. Pensate a tutto quello che vorreste fare e sicuramente potreste ottenerlo.

È è possibile anche sfruttarlo come gazebo o creando una piccola, semplice struttura (come quella in foto), dove ricavare un angolo di puro relax.

Il Balcone Esotico della Labs Architetti è nato per creare un piccolo angolo di paradiso sensoriale, da poter disporre e del quale poter godere, anche in contesti urbani e in abitazioni con spazi esterni ridotti. A questo, che non è poco, aggiungeteci le doti di robustezza, ecologiche, economiche e pratiche di questa struttura, grazie al riciclo dei bancali e l'utilizzo di materiali naturali.

Quindi, se state progettando gli arredi per il vostro giardino, non dimenticatevi l'importanza del pallet! Non solo è ecofriendly, robusto e versatile, ma è tutto questo a prezzi da vero affare! E soprattutto, senza dover rinunciare allo stile!