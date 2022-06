Un giardino nel deserto

Francesca Romano di Au dehors Studio ha creato questa scenografia illuminata dal sole della Puglia. La scelta di utilizzare piante grasse non sempre si deve al fatto che riescono a vivere in ambienti ostili o perché non richiedono particolari cure. Bisogna prendere atto che questa tipologia di piante ha un impatto visivo notevole: forme insolite e sfumature diverse si alternano in un quadro di lapillo vulcanico.