L'architettura brutalista

​In molti si sentono sostenitori del movimento del brutalismo, ma molti altri non sono in grado di coglierne l'essenza, attribuendo a questa corrente una connotazione negativa, non comprendendo la magnificenza di certi progetti, ma vedendoli solamente come un disturbo visivo all'interno di un paesaggio. Infatti, come sono presenti persone in grado di capire come questo genere di architettura sia un modo completamente nuovo di ridefinire l'estetica di unao spazio architettonico, altri non faranno fatica a considerare questi grandi palazzi, come semplici mostri in cemento che negli anni invecchiano male, specie se lasciati in totale stato di abbandono. Alcuni critici sono arrivati al punto di associare le fredde facciate grige di questi edifici, ai movimenti totalitari di un tempo, creando un collegamento tra il brutalismo e il comunismo.