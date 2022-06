5 interni economici ma che sembrano molto più costosi

La sala da pranzo impone la ricerca di arredi ben precisi: un tavolino e delle sedie sono indispensabili ed è quindi impossibile optare di fare a meno di uno di questi mobili.

La chiave consiste nella ricerca di un design semplice e pulito. In questa foto è possibile ammirare come un angolo pranzo arredato con oggetti dal disegno semplice e razionale, non perda né in gusto, né in utilità. Lo stile del tavolino, le sedie e gli scaffali sullo sfondo, è determinato quasi unicamente dal telaio in metallo, conferendo alla sala, un piacevole ambiente in stile Industrial.

Lista della spesa

- Sedie in ferro battuto + Tavolo 250€

- Credenza di recupero 20€

- Decorazioni 30€