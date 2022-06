5 cortili con piscine trasformati e resi irriconoscibili!

Per riflettere la luce e conferire freschezza non c'è niente di meglio del bianco!

La vecchia tinozza sporca è stata trasformata in una vasca idromassaggio confortevole, ideale per le serate estive. Lungo il perimetro della recinzione che delimita l'area, è stato sostituito il vecchio muretto con una struttura in acciaio bianco, in grado mettere in evidenza il colore e la luminosità della pietra naturale della grande parete sulla destra.

La zona grill ha trovato posto accanto alla vasca idromassaggio, mentre dei deliziosi vasi di fiori in legno bianco sono stati collocati in posizioni strategiche per illuminare il paesaggio. Completano il tutto una lunga panca di legno e un paio di sedie confortevoli. Ora la terrazza è un luogo che ispira amore.