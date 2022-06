Queste 10 scale sorprendenti vi lasceranno sbalorditi

Come abbiamo già detto, non si possono considerare le scale come elementi semplicemente funzionali, che consentano esclusivamente di accedere piani superiori nella vostra casa. Ma a volte non è proprio possibile intervenire per modificarle radicalmente nel design.

Allora si può optare per renderle uniche decorando le zone e le pareti circostanti in modo che siano in grado di risaltarle al meglio.

È il caso di questa splendida scalinata, molto semplice nelle forme. Qui si è pensato di renderla come di accesso a una galleria dove poter ammirare i volti delle star dello spettacolo, affinché risulti più parte integrante di un percorso visivo.