La sensazionale trasformazione del giardino di una casa in città

Come disse Voltaire: Bisogna coltivare il proprio giardino . Questa citazione ci torna utile quest'oggi perché affrontiamo la questione di come coltivare e curare un giardino pur vivendo in città. Sembrerà difficile credere di poter cimentarsi in un lavoro del genere se si vive in città dal clima rigido come Copenhagen e Berlino, dove i giardini fioriti sono in aumento. Se è stato possibile in quei luoghi, perché non provare a Parigi? La sfida è stata accolta da Garden Trotter, un team di paesaggisti con uno spiccato pollice verde e appassionati di artigianato e riciclo.