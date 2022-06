Come risparmiare tempo e denaro all'IKEA

Prima di visitare un negozio Ikea assicuriamoci di non essere a stomaco vuoto. Potrebbe infatti bastare solo la vista delle specialità gastronomiche esposte al ristorante o al minimarket svedese per indirci a fare spese non previste. Oppure, anche se in qualche modo riusciamo a resistere al reparto alimentare, la fame potrebbe spingerci a fare acquisti velocemente e con poca attenzione per i prezzi e le offerte. Per tutte queste ragioni, quindi, meglio andare all'Ikea a stomaco pieno!

E se proprio non resistiamo alla tentazione di uno spuntino, controlliamo anche in questo caso le offerte del giorno: c'è sempre qualche prodotto scontato anche al bar e al ristorante. Ma attenzione a non esagerare: i dolci svedesi sono sempre deliziosamente ripieni!