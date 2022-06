Super-comoda e prefabbricata: un vero affare!

Al piano terra tra gli altri ambienti troviamo la cucina. Come abbiamo già potuto notare sia nell’immagine degli esterni che in quella degli interni, il colore predominante è il bianco. In questo modo è sempre più definito uno stile raffinato e minimalista, che si ritrova anche nelle linee nette e pulite degli arredi. Sia la cucina che la sala da pranzo infatti giacciono perfette negli spazi a loro destinati, fiere delle loro forme moderne e sicure. Le colonne sporgono rispetto al resto della cucina, e questo non solo per garantire maggiore spazio agli elementi contenitori, ma anche per lasciare maggiore agio all’area pranzo. Le maniglie sono a scomparsa, e l’unico tocco di colore oltre al bianco è data dai diversi elementi di acciaio.