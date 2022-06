In legno e bellissima: un sogno raggiungibile

Oggi torniamo ad affrontare un discorso caro già a molti, e che con il tempo sta coinvolgendo sempre più persone: la bioarchitettura.

Concepire la bioarchitettura equivale in un certo qual modo ad amare se stessi oltre che l’ambiente che ci circonda, in quanto migliora nettamente la qualità e il benessere abitativo, garantendo un elevato comfort e una vita più sana. Il progetto che stiamo per presentarvi è opera di una nota azienda italiana, la Technowood, specializzata nella realizzazione di edifici con strutture portanti in legno anziché in calcestruzzo. Grazie a una profonda conoscenza della tecnologia del legno e all’utilizzo di altri materiali, la Technowood è in grado di dar vita a progetti di un notevole spessore, perfettamente in linea con i requisiti europei sul rendimento energetico dell'edilizia, sicuri e infine estremamente personalizzati. E’ un errore comune infatti credere che questo genere di abitazione non sia soggetto a personalizzazioni, e che invece si tratti di progetti piuttosto standardizzati. In fine non dobbiamo dimenticare che oltre a garantire un elevato comfort abitativo, i progetti di bioarchitettura sono caratterizzati anche da un’alta efficienza energetica e da un basso impatto ambientale! Volete toccare con mano quanto appena detto? Scopriamo dunque insieme questa villetta unifamiliare di Roma, un perfetto esempio di bioarchitettura!