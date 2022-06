35 m² Che Ti Faranno Innamorare In Meno Di Un Secondo!

La privacy è un aspetto fondamentale di questo appartamento. Avere poco spazio non è una scusa: organizzando ogni centimetro come si deve, si riescono a creare ambienti separati, ognuno con la sua identità e la sua specificità. La camera da letto è una vera oasi di relax, qui le pareti sono lisce, in intonaco e il letto, così posizionato, circondato su 3 lati dal muro e con accanto la finestra, invita davvero al relax ed è perfetto per leggere un libro anche prima che faccia buoi, guardando il panorama.