Una villa romantica nel cuore del Mediterraneo

L’estate si fa sempre più vicina, ed è ormai tempo di parlare delle tanto meritate e soprattutto agognate vacanze. Quanti di noi vorrebbero andare all’estero, magari in una delle tante mete turistiche più rinomate? O magari siete tra quelli che preferiscono le meravigliose spiagge del nostro Bel Paese? In questo caso di sicuro sarete degli estimatori della splendida Sardegna!! In fondo come si potrebbe non amarla!

Il progetto che stiamo per presentarvi è localizzato proprio in questa bellissima isola e ha come punto di forza una posizione a dir poco invidiabile.. si trova infatti a pochi passi dalla spiaggia! Nello specifico vi mostreremo un interessante lavoro di restyling opera dell’architetto e interior designer Tania Mariani, che ha come caratteristica principale il legame tra interi ed esterni.