Sedute e sedie moderne per il soggiorno

Un divano e un tavolo senza dubbio appartengono alla dotazione di base di ogni soggiorno. E di elementi di arredo confortevoli non se ne hanno mai abbastanza, perciò ci piace utilizzare anche poltrone o sedie per avere ulteriori posti a sedere per noi e per i nostri ospiti. Mentre il divano è in realtà quasi mai spostato dalla sua collocazione solita, siamo invece facilmente propensi a trasportare la nostra sedia, in qualsiasi momento, nella nostra posizione preferita – sia verso la finestra, vicino al caminetto, per i più fortunati, o semplicemente verso la televisione.

Per darvi allora un'idea di come diversi sedie o poltrone possono inserirsi nel vostro soggiorno, abbiamo messo insieme qualche idea dei nostri esperti di design.