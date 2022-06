Milano e l'arredamento della casa

Con i nostri progetti siamo sempre in giro per il mondo, ma delle volte non c'è cosa più bella che ritornare a casa propria. Quest'oggi abbiamo deciso di sondare il gusto dei nostri numerosi professionisti a Milano e le ultime tendenze in fatto di arredamento in una tra le città italiane più attive, più dinamiche e più tendenti al cambiamento. Milano rimane ancora saldamente una capitale della moda, dello stile e del Made in Italy che riesce sempre a distinguersi, soprattutto per la qualità delle idee prodotte. Anche l'architettura dà il meglio di sé in una città che sta vedendo una trasformazione molecolare di alcune sue zone, con un cambiamento di destinazione d'uso di molti edifici, in relazione alla ridefinizione che lo stesso concetto di casa sta subendo in questi anni. I piccoli appartamenti che costellano questa metropoli sono i soggetti di questo libro delle idee che vi porterà tra progetti semplici e arredamenti ricercati per soddisfare il gusto di tutti.