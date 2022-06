Il guardaroba ideale: 10 proposte per ogni tua esigenza

Siamo in cerca di un armadio in grado di arredare con stile la nostra camera da letto? Scegliamo una soluzione ad ante scorrevoli, come vediamo in questo esempio: perfetta per non creare ingombri eccessivi e per non appesantire visivamente l'ambiente.

Il consiglio in più:

se la stanza è di dimensioni ridotte, scegliamo ante color bianco o caratterizzate da tonalità tenui, per mimetizzare quanto più possibile l'armadio nelle pareti.