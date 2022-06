Casa Doppia

Pensare bene non significa sempre progettare bene, questo è certo, ma se ci si trova dinanzi ai progetti dello studio iodicearchitetti, si rischia di rimanere abbagliati da quanto la loro filosofia di lavoro influisca sulle loro idee. Pubblicazioni e premi alle volte non servono, o meglio, non dicono tutto: quando si palesano nelle fotografie vere e proprie “discussioni” tra luce, spazi e semplicità, cos’altro c’è da aggiungere se non il desiderio di vivere quegli ambienti?