6 idee per rinnovare la camera da letto con un piccolo budget

Estremamente in voga e dal carattere eco-friendly, la carta da parati è una alleata che torna sulla scena dei rivestimenti da parete, utilissima per rinnovare le stanze con semplicità e budget ridotti, soprattutto se lavabile e agevolmente staccabile. Una sola parete ricoperta in wallpaper saprà infatti rendere la camera da letto tutto un altro ambiente, grazie alla sua indole fortemente caratterizzante e per questo d'impatto. Fate attenzione a colori e disegni, per valutare che si adattino bene al mood e alla conformazione dell'area in questione, e che l'effetto finale non risulti troppo invasivo, in particolare se si ha a che fare con una metratura poco generosa. Se scelta ad hoc, la carta da parati sarà la protagonista assoluta del restyling!